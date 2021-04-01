В Новотроицке из-за коммунальной аварии без воды остались 90 тыс. человек

ТАСС, 1 апреля. Режим ЧС ввели в Новотроицке в Оренбургской области, население которого осталось без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Новотроицке произошла коммунальная авария, из-за которой остановлено водоснабжение города. По предварительной информации, нештатная ситуация произошла в 17:40 (15:40 мск) на центральной фекальной насосной станции. В связи с необходимостью откачки сточных вод было принято решение об отключении водоснабжения в городе и пригородных поселках. На станции ведутся работы по устранению последствий аварии", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации, отметили в пресс-службе. В городе проживают порядка 90 тыс. человек.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главе города Дмитрию Буфетову связаться с руководителями предприятий с целью мобилизации техники для подвоза воды жителям. По поручению главы региона спецтехнику также перебрасывают из соседних городов.

"Разрабатывается график подвоза воды в учреждения и жилые кварталы, будет организовано оперативное информирование жителей. Принято решение об отмене занятий в школах завтра, 2 апреля. Также не будут работать детсады", - добавили в правительстве, уточнив, что, по предварительным прогнозам, устранение аварии займет около суток.

В муниципальное образование город Новотроицк входят поселки Аккермановка, Новорудный, Новоникольск, разъезд 213, Губерля, Пригорное, Крык-Пшак, Хабарное, Старая Аккермановка. Город находится в 276 км от Оренбурга.