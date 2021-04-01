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Следователи провели выемку документов в исполкоме Набережных Челнов

Она прошла в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных против местного бизнесмена

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку ряда управлений исполнительного комитета города Набережные Челны в Татарстане, идет выемка документов в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных в отношении местного бизнесмена. Об этом в четверг ТАСС сообщила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома города Римма Мухаметзянова.

Информация об обысках появилась в местных СМИ днем в четверг.

"Следственный комитет проводит проверку ряда управлений исполнительного комитета: правового, земельных и имущественных отношений, строительства, экономического развития и поддержки предпринимательства. Вопросов к руководству города - мэру и руководителю исполкома - нет, идет выемка документов в рамках одного из уголовных дел прошлых лет, возбужденных на челнинского предпринимателя", - сообщила она.

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