Экс-замминистра здравоохранения Бурятии стала фигурантом еще двух уголовных дел

ТАСС, 2 апреля. Следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве и нецелевом расходовании средств в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в 2016 году главный врач поликлиники израсходовала более 11 млн рублей на цели, не предусмотренные условиям получения денежных средств, оплатив ими услуги по капитальному ремонту здания, находящегося в собственности у местного предпринимателя, которым поликлиника пользовалась по договору аренды", - говорится в сообщении.

Кроме того, по материалам дела, в июле 2018 года Бухольцева за несколько дней до перевода на другую работу подписала документы, в которых содержались заведомо ложные сведения о ремонте, якобы выполненном в помещениях поликлиники некой фирмой на общую сумму более 2,6 млн рублей. После почти двух лет мнимый подрядчик потребовал от поликлиники оплатить услуги, однако новое руководство медучреждения вместо этого сообщило о попытке хищения денежных средств в правоохранительные органы.

Суд наложил арест на часть имущества обвиняемой - на нее и ее близких родственников зарегистрированы квартиры в Улан-Удэ и Иркутске, а также дом с земельным участком в пригородном коттеджном поселке.

Бухольцева в августе 2018 года была назначена заместителем министра здравоохранения Бурятии, в мае 2020 года она уволилась и стала главным врачом одной из городских больниц, а в конце августа того же года ее задержали по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге.

По материалам первого уголовного дела, в январе 2018 года главврач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации и под видом оплаты договора аренды имущества вместе с ним похитила деньги учреждения путем явного завышения цены контракта. Договор в итоге обошелся поликлинике в 70 млн рублей при том, что стоимость всего арендованного имущества едва достигала 17 млн рублей.