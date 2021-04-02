Посольство РФ сообщило, что россиян среди погибших при крушении поезда на Тайване нет

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Россиян среди погибших и пострадавших в результате схода с рельсов поезда на Тайване нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщило в пятницу посольство РФ в Китае.

"По предварительным результатам, среди погибших и пострадавших российских граждан обнаружено не было", - уточнил сотрудник дипломатической службы.

По его словам, официальный список жертв будет опубликован чуть позднее. На месте аварии продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов, а также медики, оказывающие помощь пострадавшим.

Поезд Taroko Express в пятницу сошел с рельсов при выезде из горного туннеля на территории уезда Хуалянь в восточной части Тайваня. Местные СМИ со ссылкой на спасателей сообщили, что 36 человек обнаружены без признаков жизни, более 60 получили пострадали. Всего в составе из восьми вагонов, направлявшегося из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун, находилось около 350 человек.

По имеющимся сведениям, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие деформировались от удара о стены внутри туннеля. Больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в туннеле. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с инженерным автомобилем, который был "плохо припаркован" и, предположительно, соскользнул со склона на железнодорожные пути.