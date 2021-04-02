СМИ: на востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Сход пассажирского поезда с рельсов произошел в пятницу на востоке Тайваня. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.
A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021
台湾花莲一架列车出轨，目前已经造成20余人受伤，4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5
Авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. В восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находились свыше 350 пассажиров.
Спасатели на данный момент эвакуировали около 60 человек из первых трех вагонов. По предварительным данным, некоторые вагоны деформировались от удара о стену туннеля.
По данным агентства Reuters, не менее четырех человек погибли, около 20 ранены.