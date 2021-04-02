{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: на востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

По данным агентства Reuters, четыре человека погибли, около 20 ранены
© EPA-EFE/DAVID CHANG

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Сход пассажирского поезда с рельсов произошел в пятницу на востоке Тайваня. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. В восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находились свыше 350 пассажиров.

Спасатели на данный момент эвакуировали около 60 человек из первых трех вагонов. По предварительным данным, некоторые вагоны деформировались от удара о стену туннеля.

По данным агентства Reuters, не менее четырех человек погибли, около 20 ранены.

Теги
Китай
В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра
В тушении задействованы 35 человек
Читать полностью