СМИ: на востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 апреля. /ТАСС/. Сход пассажирского поезда с рельсов произошел в пятницу на востоке Тайваня. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. В восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находились свыше 350 пассажиров.

Спасатели на данный момент эвакуировали около 60 человек из первых трех вагонов. По предварительным данным, некоторые вагоны деформировались от удара о стену туннеля.

По данным агентства Reuters, не менее четырех человек погибли, около 20 ранены.