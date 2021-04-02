Полиция на Тайване задержала водителя, в автомобиль которого врезался поезд

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Полиция на Тайване задержала водителя грузовой инженерной машины, выезд которой на пути предположительно стал причиной железнодорожной катастрофы, где могло погибнуть до 40 человек. Как сообщает в пятницу информационный портал "Саньли синьвэньван", его допрашивают следователи.

Водитель грузовой инженерной машины по фамилии Ли припарковался на склоне возле железнодорожных путей, сообщает портал. По его данным, водитель забыл поставить авто на ручной тормоз, хотя степень наклона поверхности составляла около 15 градусов. После этого автомобиль скатился на пути и столкнулся там с поездом.

Поезд Taroko Express, в котором находилось около 350 пассажиров, потерпел крушение при выезде из тоннеля на востоке Тайваня в пятницу. Два вагона из восьми сошли с рельсов, пять - деформировались от удара о стены внутри тоннеля. Спасатели пока эвакуировали пассажиров только из первой половины состава. Не менее четырех человек погибли, еще 36 не подают признаков жизни, 61 госпитализирован.