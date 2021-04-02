Генпрокурор Армении обратился в КС в связи с делом бывшего президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 2 апреля. /ТАСС/. Генпрокурор Армении Артур Давтян обратился в Конституционный суд (КС) в связи делом бывшего президента страны Роберта Кочаряна, оспаривая несколько статьей Уголовного кодекса (УК) республики, согласно которым прокуратура должна снять обвинение с экс-главы государства в связи с решением КС признать антиконституционной статью 300.1 УК республики ("Свержение конституционного строя"), по которой он обвиняется. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"1-я, 4-я и 5-я части 35-й статьи и 2-я часть 366-й статьи уголовно-процессуального кодекса предполагают не практиковать уголовное преследование, отказаться от обвинения, прекратить уголовное преследование без наличия каких-либо оговорок, без возможности оценки иного состава возможного обстоятельства в случае, если уголовная норма, определяющая преступление, устранена, но действия лица соответствуют признакам другого преступления", - отмечается в сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура, "только после решения КС можно будет сформировать законную процессуальную позицию относительно дальнейшей судьбы уголовного преследования фигурантов данного уголовного дела".

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении. 26 марта 2021 года КС признал эту статью антиконституционной. В связи с этим защита бывшего президента Армении представила ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика.

Дело о свержении конституционного строя

Слушания по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, по которому в качестве обвиняемых, кроме Кочаряна, проходят экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, длились полтора года. Заседания неоднократно откладывались по различным причинам. Все это время суд рассматривал различные ходатайства защиты и не приступил к слушанию дела по существу. Сам Кочарян называет это дело политически мотивированным.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с сотрудниками органов правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года, когда премьер-министром стал Никол Пашинян, расследование дела об указанных событиях возобновилось.