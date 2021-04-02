Дело рэпера Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, будет рассмотрено в особом порядке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы будет рассматривать уголовное дело в отношении рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, в особом порядке. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

"[Назначен] особый порядок", - сказал Сохадзе, добавив, что обвиняемый полностью признал вину.

Сегодня проходит первое заседание по делу. Согласно данным базы суда, его рассматривает судья Екатерина Пахомова.

Днем 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. В аварии виновен водитель Infiniti - 27-летний исполнитель рэпа Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. В аварии пострадали четыре человека, среди них два пешехода: мужчина и женщина, а также женщина - пассажир Infiniti. Гулиев обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения), так как в его крови и моче были обнаружены наркотики (каннабиноиды). Гулиеву грозит до 7 лет лишения свободы, он находится под арестом.