В Киеве мужчина выстрелил в охранника торгового центра за замечание об отсутствии маски

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киева задержали мужчину, который в помещении торгового центра на проспекте Победы выстрелил из пистолета в охранника, сделавшего ему замечание об отсутствии медицинской маски. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника", - говорится в сообщении. Уточняется, что охранник получил ранения головы и туловища, а 32-летний стрелявший был задержан на месте происшествия.

По информации прокуратуры, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия.