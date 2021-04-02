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Пандемия COVID-19

В Киеве мужчина выстрелил в охранника торгового центра за замечание об отсутствии маски

Охранник получил ранения головы и туловища

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киева задержали мужчину, который в помещении торгового центра на проспекте Победы выстрелил из пистолета в охранника, сделавшего ему замечание об отсутствии медицинской маски. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника", - говорится в сообщении. Уточняется, что охранник получил ранения головы и туловища, а 32-летний стрелявший был задержан на месте происшествия.

По информации прокуратуры, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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