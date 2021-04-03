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Корпус главного здания МГУ эвакуировали из-за сработавшей сигнализации

По данным ГУ МЧС по Москве, сигнализация сработала из-за того, что в электрощитке оплавился кабель

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один из корпусов главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова, где находится студенческое общежитие, эвакуировали из-за сработавшей сигнализации, пожарные обследуют здание, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: Ленинские Горы, 1, корпус Е - студенческое общежитие. Произведена эвакуация", - рассказал собеседник агентства.

Пожарные обследуют здание, но пока не могут найти причину срабатывания сигнализации. Внешние признаки пожара не наблюдаются.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили журналистам, что сигнализация сработала из-за того, что в электрощитке оплавился кабель. Дальнейшего возгорания не было.

В новость внесены изменения (09:17 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС по Москве.

 
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