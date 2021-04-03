Замгендиректора филиала "Ростелекома" в Ульяновске арестован по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 3 апреля. Суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей заместителя генерального директора ульяновского филиала ПАО "Ростелеком", сообщили в субботу ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Заключен под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 год подозреваемый, действуя в составе преступной группы, при исполнении государственных контрактов между филиалом и министерством здравоохранения Ульяновской области на поставку компьютерной и оргтехники похитил денежные средства на сумму более 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").