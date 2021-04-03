СК проводит проверку по факту осквернения памятника в Псковской области

ТАСС, 3 апреля. Следственные органы проводят проверку информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Остров Псковской области, говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по выявленной в ходе мониторинга СМИ информации об осквернении памятника героям 6-й роты в городе Остров Псковской области. Из опубликованной информации следует, что 2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-й роты в Острове, где установлены бюсты в честь трех военнослужащих-островичей, геройски погибших во время боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня, сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.