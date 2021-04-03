Во Франции нашли гранату времен Первой мировой во дворе жилого дома

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик во Франции обнаружил ручную гранату времен Первой мировой войны, играя с братьями на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает в субботу газета Le Progres.

По данным газеты, инцидент произошел в коммуне Тассен-Ла-Деми-Люн в Центральной Франции в четверг вечером. Дети случайно откопали гранату, однако не решились с ней играть и сразу позвали взрослых. Глава семейства незамедлительно вызвал жандармов, а те - саперов.

Операция по извлечению и вывозу гранаты проводилась уже в пятницу утром. "Они сказали нам, что это граната времен Первой мировой и она уже не представляет большой угрозы. Но никогда не знаешь, что может случиться, если сильно ударить по такому предмету", - сообщил изданию отец мальчика.

Саперы выразили сомнение, что предмет больше 100 лет пролежал во дворе почти у поверхности земли. Они предположили, что гранату завезли вместе с землей во время садовых работ, тем более что на соседнем участке точно такую же гранату нашли 20 лет назад.