В Молдавии похитили украинского судью Чауса, выдачи которого добивается Киев

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый во взяточничестве судья Николай Чауc, выдачи которого добиваются власти Украины, похищен в субботу неизвестными в столице Молдавии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Юлиан Балан.

"3 апреля в центре Кишинева похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции", - написал адвокат. По его словам, похищение совершила "группа неизвестных вооруженных людей". Защитник призвал президента, генерального прокурора, руководителей спецслужб и силовых структур Молдавии обратить внимание на произошедшее.

Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати подтвердила корреспонденту ТАСС, что "мужчина в возрасте 54 лет был похищен тремя неизвестными в 13:15 (14:15 мск) возле жилого дома в центре Кишинева". "Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело", - уточнила она.

Высшая судебная палата Молдавии в марте приступила к рассмотрению ходатайства Чауса о предоставлении ему политического убежища. Как рассказал адвокат Балан, решение по этому делу должны принять в конце апреля. Чаус был задержан украинскими правоохранителями в 2016 году по подозрению в получении взятки в размере $150 тыс. В сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Ему грозил тюремный срок от восьми до 12 лет.

После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Молдавские СМИ сообщали ранее, что Чаус улетел в Кишинев на частном самолете при содействии приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, который имел дружеские и деловые отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. После смены власти в Молдавии в 2019 году Плахотнюк, которого обвинили в причастности к хищению €1 млрд из банков и в других преступлениях, бежал в США.

В 2017 году Чауса задержали в Кишиневе по подозрению в незаконном пересечении государственной границы и по запросу украинских властей посадили под арест для последующей экстрадиции, но затем отпустили.