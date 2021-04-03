{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тульской области подросток на мотоцикле наехал на девочку

Ее госпитализировали

ТАСС, 3 апреля. Подросток 2005 года рождения наехал на девочку в Тульской области на мотоцикле, после чего пострадавшая была госпитализирована. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Мальчик 2005 года рождения, не имея права управлением транспортными средствами, управляя мотоциклом Irbis, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2008 года рождения. Пострадавшая девочка госпитализирована", - сообщили в полиции.

Как пояснили в пресс-службе, ДТП произошло в поселке Волово Богородицкого района. По факту инцидента проводится проверка.

Теги
РоссияТульская область
В Казани мальчик погиб после отравления угарным газом в бане
Также отравился его дед
Читать полностью