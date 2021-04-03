В Тульской области подросток на мотоцикле наехал на девочку

ТАСС, 3 апреля. Подросток 2005 года рождения наехал на девочку в Тульской области на мотоцикле, после чего пострадавшая была госпитализирована. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"Мальчик 2005 года рождения, не имея права управлением транспортными средствами, управляя мотоциклом Irbis, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2008 года рождения. Пострадавшая девочка госпитализирована", - сообщили в полиции.

Как пояснили в пресс-службе, ДТП произошло в поселке Волово Богородицкого района. По факту инцидента проводится проверка.