В Хабаровском крае рейсовый автобус съехал в кювет

ТАСС, 4 апреля. Рейсовый автобус съехал в кювет в Хабаровском крае в воскресенье, сообщили ТАСС в региональной госавтоинспекции.

"Рейсовый автобус, двигавшийся из Хабаровска в поселение Березовка, съехал в кювет... Автобус не переворачивался", - сообщил представитель ведомства.

По данным пресс-службы регионального ГИБДД, причиной аварии стало внезапное ухудшение состояния водителя, который не справился с управлением. "Происшествие, по предварительной информации, произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Он совершил съезд с дороги. Всего пострадали четыре пассажира и сам водитель. Все они доставлены в Краевую клиническую больницу №2", - сообщил представитель ГИБДД.

Он уточнил, что у водителя 1958 года рождения за рулем заклинило шею. Он выехал на встречную полосу и далее - за пределы проезжей части. Авария произошла на ул. Совхозной в районе дома 97. Всего в салоне было 17 человек.

В новость внесены изменения (04:08 мск) - добавлены подробности, уточняется число пострадавших.