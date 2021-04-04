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Сотрудники МЧС спасли семерых человек, провалившихся под лед на озере Тунайча

Один мужчина без сознания был доставлен в больницу

ТАСС, 4 апреля. Сотрудники сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России в воскресенье оказали помощь людям, провалившимся вместе со снегоходом под лед на озере Тунайча в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Сегодня днем оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находилось семь человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке и доставили в санаторий "Лесное озеро". Состояние шестерых пострадавших удовлетворительное, один мужчина без сознания был доставлен в Сахалинскую областную клиническую больницу.

Озеро Тунайча - точка притяжения туристов, его называют жемчужиной острова Сахалин. Это один из крупнейших и самых глубоких водоемов острова. Расположено озеро на юго-востоке, в районе Тонино-Анивского полуострова, рядом с поселком Охотское.

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РоссияСахалинская область
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