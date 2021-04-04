Женщина и младенец погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 4 апреля. /ТАСС/. Женщина и шестимесячный ребенок погибли в результате столкновения двух автомобилей в кубанской станице, еще два ребенка и три взрослых пострадали, сообщили в воскресенье ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 4 апреля около 00:05 часов в станице Бесскорбной Новокубанского района на пересечении улиц Лукъянова и Московской водитель автомобиля "ВАЗ" не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю Mitsubishi и допустил столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия шестимесячный ребенок и 43-летняя женщина, которые находились в автомобиле "ВАЗ", от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

В больницу города Армавир с травмами различной тяжести доставлены водитель отечественного автомобиля, а также водитель иномарки и ее пассажиры: 20-летняя девушка, девятилетний мальчик и 16-летняя девочка.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. "Автоинспекторы выяснили, что за рулем автомобиля "ВАЗ-2106" находился водитель со стажем вождения восемь месяцев", - отметили в ведомстве.