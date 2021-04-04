В Калужской области мужчина, угрожавший ножом матери, ранил при задержании полицейского

ТАСС, 4 апреля. Полицейский получил ранение при задержании жителя Калужской области, который насильно удерживал в квартире свою мать и угрожал ей ножом, сообщила в воскресенье пресс-служба управления МВД России по региону.

"В дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее брат насильно удерживает в квартире их мать. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление полицейским, ранил одного из сотрудников ножом. В соответствии с законом было принято решение о применении табельного оружия. В результате злоумышленник был нейтрализован", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По информации ведомства, житель Калужской области заперся с матерью в квартире, приставив к ее горлу нож. Правоохранители попытались вступить в переговоры с мужчиной, однако он на контакт не шел. В ходе задержания мужчина ранил одного из полицейских ножом, после чего был убит. Женщина не пострадала, получившего ранение сотрудника полиции направили в медучреждение - его жизни и здоровью ничто не угрожает.

"По факту применения табельного оружия проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и представители следственных органов", - добавили в пресс-службе.