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Один человек погиб при столкновении поездов в Чехии

Еще один получил ранения

ПРАГА, 4 апреля. /ТАСС/. Столкновение двух грузовых поездов произошло в воскресенье у села Светец в районе города Теплице на севере Чехии. Погиб один человек. Об этом сообщил журналистам представитель объединенной службы спасателей и скорой медицинской помощи республики Прокоп Волейник.

"У села Светец произошло столкновение двух товарных железнодорожных составов, - отметил он. - Погиб один человек и еще один получил ранения средней степени тяжести".

Другие подробности ЧП, причины которого расследует полиция, пока не известны. Движение железнодорожного транспорта на участке, где случилось несчастье, временно остановлено.

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