Экс-начальника финансового отдела ГСУ СК в Петербурге арестовали по делу о краже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего начальника финансово-экономического отдела Главного следственного управления СК РФ по городу Дмитрия Ковальчука по делу о краже денежных средств, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что под стражу его заключили 19 марта, однако ранее официально о его задержании не сообщалось.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе предварительного расследования установлено, что "Ковальчук в период с 04 июня 2013 по 11 января 2021, являясь руководителем финансово-экономического отдела ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, действуя умышленно, с корыстной целью, используя свое служебное положение, тайно похитил денежные средства в особо крупном размере, признанные вещественными доказательствами в порядке ст. 81 УПК РФ, а также денежные средства, на которые в порядке ст. 115 УПК РФ наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей, после чего распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению".

В новость были внесены изменения (22:25 мск) - добавлен комментарий пресс-службы судов Санкт-Петербурга