Один человек погиб в результате стрельбы в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще три получили ранения в результате стрельбы в городе Бирмингем (штат Алабама) в воскресенье вечером. Об этом сообщил телеканал WKRG.

По его сведениям, инцидент произошел после ссоры двух мужчин вечером в парке, когда там находились несколько сотен человек. В результате происшествия была убита женщина, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни.

Информации о задержании подозреваемых пока не приводится.