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Пожар в Одинцове потушен

Горели металлический ангар и две бытовки, пострадавших нет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожар на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Подмосковья ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"По уточненной информации, горели металлический ангар и две бытовки. Общая площадь пожара составила 395 кв. м. Сейчас он потушен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ангар сдавался в аренду и использовался для хранения. Площадь пожара в самом ангаре составила 375 кв. м, бытовках - 20 кв. м.

В МЧС добавили, что пострадавших нет.

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