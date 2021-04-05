Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске получил 11 лет колонии

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске в мае 2020 года Алексей Истягин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.

"Истягин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" с. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 209 УК РФ. Ему назначено наказание 11 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима", - сообщил представитель суда.