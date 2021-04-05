Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске получил 11 лет колонии

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Организатор нападения на инкассаторов в Красноярске в мае 2020 года Алексей Истягин приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в Красноярском краевом суде.
"Истягин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, б, в" с. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 209 УК РФ. Ему назначено наказание 11 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима", - сообщил представитель суда.
Кроме того, Истягин получил дополнительное наказание в виде 1,5 года ограничения свободы, а также штрафа и компенсации морального вреда потерпевшим инкассаторам и Сбербанку. Всего он заплатит 3 млн рублей двум пострадавшим инкассаторам и 300 тысяч рублей банку. Ранее сообщалось, что Истягин заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в отдельном производстве. 9 апреля будет рассмотрено дело Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова, также обвиняемых в разбое и бандитизме по данному делу.
Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром 30 мая 2020 года у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Двое инкассаторов получили тяжелые ранения. Нападавшие похитили 2 млн рублей, позднее деньги были найдены. По подозрению в совершении нападения были задержаны трое мужчин 1961, 1971 и 1980 г. р. По версии следствия, нападение было спланировано еще в 2017 году.