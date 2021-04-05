Экс-чиновника администрации Поморья задержали в Москве по подозрению в получении взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший чиновник администрации Архангельской области Сергей Акулов, подозреваемый в получении взятки, задержан в Москве, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Акулов длительное время скрывался от правоохранительных органов.

"В Москве задержан подозреваемый в получении взятки в крупном размере экс-чиновник администрации Архангельской области, длительное время скрывавшийся от правоохранительных органов. Разысканному Акулову предъявлено обвинение в получении взятки. От дачи показаний обвиняемый отказался", - говорится в сообщении.

Следственными органами установлено, что в конце января 2009 года начальник отдела государственного областного заказа по товарам и услугам департамента по конкурентной политике региона Акулов предложил советнику заместителя главы администрации Архангельской области по строительству Николаю Беспалому и предпринимателю Андрею Сырцеву выступить посредниками в вымогательстве и получении Акуловым взятки в один миллион рублей у генерального директора одного из коммерческих предприятий города. За это предприятию обеспечивалась победа на аукционе, дающем право поставки машин и оборудования для нужд одного из профессиональных училищ по приоритетному национальному проекту "Образование" на сумму 29 млн рублей. При передаче части суммы взятки, предназначавшейся Беспалому и Акулову в офисе предприятия, Сырцев был задержан сотрудниками УФСБ России по Архангельской области.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ оставлен без изменения обвинительный приговор Архангельского областного суда от 24 июня 2010 года в отношении Беспалого и Сырцева. Они признаны виновными в пособничестве в получении должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере (ч. 5 ст. 33 п. "в", "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ), им назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом.

После возбуждения уголовного дела Акулов, 1983 года рождения, скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Благодаря совместной работе следователей регионального управления СК при активном участии сотрудников РУ ФСБ России по Архангельской области и УУР УМВД России по Архангельской области местонахождение Акулова установлено, он задержан на территории Москвы и доставлен в Архангельск для участия в следственных действиях. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.