В Хабаровском крае возник пожар на территории нацпарка, где живут тигры

ХАБАРОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорание на территории Анюйского национального парка в Хабаровском крае, где обитают тигры. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Обнаружен второй очаг возгорания на площади 265 га. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении. Гореть территория национального парка начала в воскресенье. Один очаг площадью 790 га потушили.

Парк находится на западном макросклоне центрального Сихотэ-Алиня в бассейне реки Анюй - крупного правого притока Амура. Кедрово-широколиственные леса в этой местности обеспечивают кормом гималайского и бурого медведей, изюбря, кабана и тигра. Места обитания этого хищника занимают более двух третей территории национального парка. Около 12-15 полосатых кошек живут на территории парка постоянно. Также парк играет роль экологического коридора, соединяющего места обитания северной группировки тигра с остальной частью ареала.

Наступившее потепление в регионе привело к появлению новых очагов возгораний в лесах и на других территориях. Сейчас тушат семь пожаров на площади 151 га. Возгорания зарегистрированы в пяти районах края - Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском и Солнечном.

"К сожалению, виновниками пожаров зачастую становятся местные жители. В эти дни стояла сухая ветреная погода. И поджог сухой травы привел к быстрому распространению огня. Тем не менее угрозы населенным пунктам пожары не представляют", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства Владимира Летуты.

Первые природные пожары были отмечены в крае в середине марта. Всего на территории лесного фонда края произошло 26 пожаров на площади свыше 2,8 тыс. га. За аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано 50 пожаров на общей площади 28,2 тыс. га.