Прокуратура и СК проверят законность изъятия ребенка из семьи в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Севастополя и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю начали проверки по факту изъятия девочки из семьи в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службах ведомств.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться в ситуации с изъятием девочки-подростка из семьи, проверить работу чиновников и, возможно, уволить ответственных должностных лиц, а также переформатировать работу систему опеки и органов защиты прав несовершеннолетних. По его данным, ребенка забрали поздней ночью без веских оснований и несколько дней, пока бабушка пыталась ее вернуть, девочка оставалась в больнице.

"Прокуратура города Севастополя проводит проверку информации об обстоятельствах изъятия несовершеннолетней девочки 2009 года рождения, проживающей в поселке Андреевка. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц при проведении мероприятий по выявлению и учету безнадзорных и беспризорных детей, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам старший помощник прокурора Марина Кузьменко.

В пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что проверяют "обстоятельства сложной жизненной ситуации, в которую попала несовершеннолетняя жительница Севастополя. Отмечается, что следователи изучат обстановку в семье, а также оценят достоверность информации о "возможном наличии провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов при осуществлении ими своих профессиональных обязанностей".

"Главное следственное управление настоятельно обращается к общественности, пользователям социальных сетей доверять сведениям, которые исходят исключительно от официальных представителей правоохранительных структур, а представителям средств массовой информации и ряду должностных лиц - не делать преждевременных выводов при освещении и комментировании данной ситуации", - добавил в ведомстве.