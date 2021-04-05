На юго-западе Москвы автомобиль вылетел на остановку

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения погрузчика и легковушки на юго-западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавшие стояли на остановке общественного транспорта.

"На Веневской улице произошло столкновение погрузчика и легкового автомобиля, в результате чего автомобиль выехал на остановку, четыре человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.