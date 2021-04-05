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Площадь пожара в ангаре в Самарской области выросла в шесть раз

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании ангарного типа в городском округе Кинель Самарской области, где находится производство резинотехнических изделий, выросла с 200 кв. м до 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС  сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. Существует угроза распространения. Информация о пострадавших уточняется," - сказали в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники. К месту инцидента также направили два пожарных поезда. 

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РоссияСамарская область
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