Площадь пожара в ангаре в Самарской области выросла в шесть раз

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании ангарного типа в городском округе Кинель Самарской области, где находится производство резинотехнических изделий, выросла с 200 кв. м до 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. Существует угроза распространения. Информация о пострадавших уточняется," - сказали в пресс-службе.

Всего к тушению пожара привлечены 60 человек и 17 единиц техники. К месту инцидента также направили два пожарных поезда.