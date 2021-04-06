В Москве 6 апреля начнется слушание дела братьев Магомедовых о хищении 11 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению по существу уголовного дела совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушание уголовного дела по существу назначено на 6 апреля, в 12:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Как ожидается, на первом заседании по существу гособвинение огласит фабулу предъявленного подсудимым обвинения, после чего фигуранты дела выскажут свое отношение к нему. После этого суд решит вопрос о порядке дальнейшего рассмотрения дела.

Басманный суд Москвы 9 декабря прошлого года на стадии предварительного слушания изменил подсудность и отправил уголовное дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых и других фигурантов в Мещанский суд. Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Зиявудин и Магомед Магомедовы и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма". По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.