Против врио ректора СахГУ на Сахалине возбудили дело из-за гибели студентов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении временно исполняющей обязанности ректора Сахалинского государственного университета (СахГУ) Марии Ганченковой из-за гибели двух студентов в общежитии вуза. Об этом во вторник сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области.

"Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказали в пресс-службе. Санкции подразумевают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до 10 лет.

В одном из общежитий СахГУ 26 марта от удара током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Один получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана, второй погиб, пытаясь спасти друга. Губернатор Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших оказана финансовая помощь.

Следователи через суд добились ареста директора департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ. Администрация вуза перевела студентов на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий.