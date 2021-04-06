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Пенсионерка умерла во время занятий в бассейне в Челябинске

По предварительной информации, у женщины произошел инсульт

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области выясняет обстоятельства, при которых во время занятий плаванием в одном из бассейнов областного центра умерла 64-летняя женщина. Об этом говорится в сообщении пресс-центра управления, распространенном во вторник.

"5 апреля в бассейне, расположенном в Металлургическом районе областного центра, обнаружено тело 64-летней местной жительницы <...> По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, во время занятия по плаванию у женщины произошел инсульт. Реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие медики, остались безрезультатными", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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