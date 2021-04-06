Оторвавшийся от переправы паром сел на мель под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Паром с 10 людьми и девятью автомобилями, оторвавшийся от переправы на реке Волге в Астраханской области, сел на мель и привязан тросом к дереву, чтобы не допустить дальнейшего сноса по течению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону во вторник.

"Паром сел на мель и привязан тросом к дереву, чтобы избежать дальнейшего сноса. В ожидании снижения ветровой нагрузки для дальнейшего отбуксирования", - сообщили спасатели.

6 апреля в 14:00 произошло нарушение функционирования паромной переправы через Волгу Енотаевского района села Замьяны. Из-за сильного ветра произошел обрыв троса, паром отнесло ниже по течению на 5 км. Пострадавших нет.