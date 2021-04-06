Мосгорсуд признал законным продление ареста блогеру Пыжу по делу о доступе к гостайне

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление до 5 июня срока ареста блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Мещанского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Андрея Пыжа до 5 июня 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Пыжу вменяется преступление, предусмотренное статьей 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет. Он не признает вину.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы имеют гриф "секретно" и связаны с российским транспортом, но не касаются при этом оборонной или энергетической промышленности. Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.