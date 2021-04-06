Светлана Прокопьева обжаловала в Верховном суде приговор по делу об оправдании терроризма

ПСКОВ, 6 апреля. /ТАСС/. Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую летом 2020 года суд признал виновной в оправдании терроризма, назначив штраф в размере 500 тыс. рублей, направила кассационную жалобу на этот вердикт в Верховный суд России. Об этом во вторник сообщила сама Прокопьева на своей странице в Facebook .

"Сегодня мой адвокат Тумас Мисакян отправил кассационную жалобу на приговор по [ст.] 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") в Верховный суд России. Мы решили пройти и эту инстанцию, поскольку в УПК были внесены изменения, которые установили сроки для подачи кассационных жалоб, а значит, ЕСПЧ может счесть кассацию эффективным средством защиты, которое необходимо использовать перед подачей жалобы в межгосударственную инстанцию", - написала Прокопьева.