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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в пограничном регионе Ирана и Ирака

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала

ТАСС, 6 апреля. Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано во вторник в районе границы между Ираком и Ираном. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 58 км к юго-востоку от располагающегося на самой границу с Ираком иранского города Бане с населением 104 тыс. человек и в 2 км к северо-западу от иранского города Мериван, в котором проживают около 91,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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