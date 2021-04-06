Братья Магомедовы не признали в суде вину в хищении более 11 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов не признал вину в хищении более 11 млрд рублей. Об этом он заявил в Мещанском суде Москвы, который во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых и других фигурантов.

"Вину не признаю. Выдвинутые обвинения абсурдны и их много. Абсолютно неквалифицированный выхолощенный документ о хищении в Калининграде", - сказал он.

По его словам, часть объектов была сдана вовремя, контракты по ним выполнены точно в срок, а обвинения "голословны и лживы"

Кроме того, вину не признал брат Магомедова и другие фигуранты дела. "Показания против меня никто не дал", - подчеркнул Магомед Магомедов.

"Категорически не согласен с обвинением, виновным себя не считаю", - отметил экс-глава компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Адвокаты подсудимых также выступили с заявлениями о невиновности своих подзащитных.

Статьи обвинения

Басманный суд Москвы 9 декабря прошлого года на стадии предварительного слушания изменил подсудность и отправил уголовное дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых и других фигурантов в Мещанский суд. Всего на скамье подсудимых шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.

Зиявудин и Магомед Магомедовы (ему также вменяется незаконное хранение оружия) и другие фигуранты дела обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), девяти эпизодов преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Следствие считает, что братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, руководителями его структурных подразделений стали Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек. В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

По версии следствия, с 2010 по 2016 год по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, было похищено более 11 млрд рублей. Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших.