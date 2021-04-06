Суд отказал Магомеду Магомедову в участии в процессе по делу о хищении по видеосвязи

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отказал в участии по видеосвязи совладельцу группы "Сумма" Магомеду Магомедову в рамках рассмотрения уголовного дела о хищении более 11 млрд рублей, передает корреспондет ТАСС из зала суда, который во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых и других фигурантов.

После оглашения обвинительного заключения и выступления подсудимых адвокат Магомеда Магомедова попросил суд разрешить подзащитному участвовать в процессе посредством видеосвязи, а также заблаговременно сообщать о списках свидетелей, которых прокурор собирается допросить в ходе судебного разбирательства. "В удовлетворении ходатайства отказать в полном объеме", - говорится в решении судьи.

"У моего подзащитного диагностировано серьезное заболевание. Процедура конвоирования для участия в судебном заседании представляет угрозу для его жизни и здоровья", - отметил адвокат Михаил Ошеров.

Гособвинение просило отказать в заявленном ходатайстве "по всем пунктам". "В УПК РФ не предполагается участие подсудимого по видео-конференц-связи, а также не предполагается представление списка свидетелей, которые будут допрошены", - подчеркнул прокурор Александр Максименко.

Выслушав позиции сторон, суд отказал защите Магомеда Магомедова. Следующее заседание назначено на 26 апреля.