В Смоленской области задержали подозреваемого в хищении 28 млн рублей из госпрограммы

АРХАНГЕЛЬСК, 7 апреля. /ТАСС/. Экс-сотрудник компании "Вельский лес" из Архангельской области, подозреваемый в хищении 28 млн рублей по федеральной лесной госпрограмме, задержан в Смоленской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Архангельской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Архангельской области в рамках возбужденного уголовного дела в Смоленской области задержан бывший заместитель финансового директора ГК "Вельский лес", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере") ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в составе группы лиц из числа работников ГК "Вельский лес" похитил средства, выделяемые в рамках подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В 2015-16 годах он представил в Минпромторг России недостоверные сведения о финансовом положении одной из коммерческих организаций, входившей в холдинг, и фиктивные документы, в том числе кредитный договор. После чего подозреваемый и другие участники преступления, получив субсидию в размере более 28 млн рублей, похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.