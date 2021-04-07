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Пять рейсов задержались с вылетом из Пулково из-за ложных сообщений о "минировании"

Все сообщения оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Пять рейсов задержались c вылетом в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за поступивших в среду сообщений о том, что самолеты и взлетная полоса якобы заминированы. Все сообщения оказались ложными, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"По данным на 16:30 мск 7 апреля, аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Информация о возможном минировании не подтвердилась. Во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в настоящее время все самолеты уже вылетели в пункты назначения.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в Пулково якобы заминированы воздушные суда и взлетно-посадочные полосы. Из-за этого в аэропорту были усилены меры безопасности, проводилась проверка информации.

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