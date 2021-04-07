В Госдуму внесли законопроект о предварительном расследовании дел о побоях и клевете

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовные дела о побоях, в том числе в семье, а также о клевете предварительно будут расследоваться правоохранительными органами, что снимает с потерпевших бремя доказывания вины преступника. Текст размещен в думской электронной базе.

Речь идет о таких преступлениях, как умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и клевета.

"В случае предлагаемого изменения порядка уголовного преследования основное бремя доказывания по уголовным делам об указанных преступлениях возлагается на правоохранительные органы, что позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения таких преступлений в ходе обязательного предварительного расследования, исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует предварительное подтверждение наличия события и состава соответствующего преступления", - говорится в пояснительной записке.