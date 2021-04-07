Движение по ТТК восстановлено после возгорания автомобиля в Лефортовском тоннеле

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта по Третьему транспортному кольцу (ТТК) в Москве, которое было затруднено из-за возгорания автомобиля в Лефортовском тоннеле, восстановлено.

"Движение восстановлено", - сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее в среду в Лефортовском тоннеле произошло возгорание автомобиля, из-за чего движение в нем полностью перекрыли. В 19:29 возгорание было ликвидировано, люди покинули автомобиль до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате инцидента образовалась пробка по внешней стороне ТТК длиной 1,8 км.