Суд огласит приговор двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении пожара в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в четверг огласит приговор бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотруднику московского главка МЧС Сергею Барсукову, обвиняемым в халатности по делу о гибели восьмерых своих коллег при тушении пожара на Амурской улице в сентябре 2016 года. Приговор в отношении руководителя тушения пожара (РТП) и участника его ликвидации может стать первым в истории пожарной охраны России.

"Оглашение приговора назначено на 12:00 8 апреля", - сообщили ТАСС в Преображенском суде. В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Ширлина виновным в халатности и назначить ему наказание в виде шести лет колонии. Для Барсукова прокурор запросил пять лет колонии. Максимальное наказание по статье "Халатность" составляет семь лет лишения свободы. Семьи погибших пожарных заявили к подсудимым иски на общую сумму более 5 млн рублей.

Версия следствия: никого не спасали

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошел пожар, охвативший 4,5 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. метров, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов. Гибель пожарных стала самой большой потерей в истории пожарного гарнизона Москвы.

По версии следствия, в гибели огнеборцев виноваты Ширлин и Барсуков. Следствие считает, что Ширлин, "исполняя ненадлежащим образом свои должностные обязанности, небрежно относясь к службе, не проанализировал доступную ему информацию о пожаре, не оценил должным образом обстановку, проигнорировал информацию о пределе огнестойкости объекта и особенностях его крыши и без имевшихся на то оснований принял решение увеличить численность сил на участке (кровле)". В обвинительном заключении указано, что никакой крайней необходимости отправлять пожарных на крышу не было, так как они никого не спасали и катастрофу не предотвращали. С гособвинением согласны и родственники потерпевших, которые считают, что пожарным нечего было делать на кровле, процесс тушения пожара был организован неправильно, а их близких даже не попытались спасти после обрушения кровли.

Иная версия

Ширлин и Барсуков виновными себя не признают. Ширлин был пятым руководителем тушения пожара (РТП), и до его прибытия пожарные уже находились на кровле склада пластиковых цветов. Неожиданностью для огнеборцев стал выброс аммиака, запах которого появился во время борьбы с огнем. Одному из пожарных, работавших на кровле, даже понадобилась медицинская помощь. Как сообщил адвокат Ширлина Руслан Голенков, так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для его защиты. В противном случае взрыв аммиака мог бы привести к очень тяжелым последствиям, и предотвратить его другим способом, кроме как тушением с кровли, не представлялось возможным.

Сразу после пожара в МЧС России заявили, что пожарные ценой собственной жизни предотвратили не только взрывы газовых баллонов, оказавшихся на складе, но и утечку более 60 кг аммиака, проявив героизм и мужество. За это указом президента РФ они были награждены орденами Мужества посмертно. Семьям всех погибших была выплачена компенсация в размере 7 млн рублей каждой.

Побывавший через неделю после пожара на месте происшествия председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил тогда, что первоначальный анализ действий спасателей на месте пожара свидетельствует о том, что ценой своей жизни они предотвратили большую беду, так как в помещении находились баллоны с легковоспламеняющимися веществами.

Судебный процесс

Суд над Ширлиным и Барсуковым начался спустя почти три года после пожара - в июне 2019 года. В декабре того же года судья вернула дело в Генеральную прокуратуру из-за отсутствия необходимых доказательств для вынесения приговора, которые бы подтверждали либо опровергали доводы о наличии угрожающей опасности взрыва аммиака и баллонов. Это решение было обжаловано потерпевшими, после чего дело вернулось в суд, который назначил необходимую экспертизу. Взрывотехническая экспертиза, проведенная Российским центром судебных экспертиз при Минюсте России, подтвердила возможность взрыва.

Коллеги Ширлина считают, что его действия были обоснованными и правильными. Пожарные утверждают, что причиной обрушения кровли мог стать взрыв. Но, по словам обвиняемых, эта версия так и не была изучена следствием. Следствие считает, что кровля рухнула под воздействием высокой температуры. При этом защита неоднократно обращала внимание, что собственники здания не были привлечены к уголовной ответственности, в отношении них дело прекращено, хотя изначально оно было возбуждено по факту нарушений правил пожарной безопасности.

Мнение эксперта

Как сообщил ТАСС бывший начальник управления государственной противопожарной службы ГУВД Москвы (1996-2003 годов), председатель совета ветеранов ГУ МЧС по Москве генерал-майор внутренней службы Леонид Коротчик, этот приговор станет первым в 372-летней истории пожарной охраны, а если он будет обвинительным, разделит ее на "до" и "после". "Возлагать вину на РТП и начальника штаба - это значит полностью обвинить всю систему, поставить под сомнение всю службу пожаротушения и исключить возможность добросовестной работы в дальнейшем. Ширлин и Барсуков - профессионалы своего дела. На их месте, как и на месте погибших, мог оказаться любой. Это стечение обстоятельств, которое до сих пор никто не разобрал до конца, и не прислушался к мнению тех, кто живет этой профессией", - пояснил Коротчик.

Он указал, что пожарные, которые работали на крыше, по версии следствия, не предотвращали никакого взрыва или иной катастрофы. "Но как увязать эти доводы с тем, что даже после обрушения на крыше работали люди и продолжали предотвращать распространение пожара на компрессорную, так как аммиак из нее был слит только спустя 3,5 часа после обрушения кровли", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что ни в коем случае не критикует судебную систему, но просит прислушаться к профессионалам и рассчитывает на справедливый приговор.