Открытое горение на складе с бытовой химией в Люберцах ликвидировали

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Люберцах, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 00:05 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горящее здание имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения - административная, часть - складская. На складе находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, там также производится разлив шампуня. Первоначальная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 6 тыс. кв. м.

Тушение затруднял сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада - легковоспламеняющиеся изделия. К ликвидации пожара привлечены пожарный поезд, а также 45 единиц техники и 137 человек, в том числе от МЧС России 23 единицы техники и 65 человек. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В новость были внесены изменения (0:18 мск) - добавлена информация о пожаре