СК возбудил дело после наезда автомобиля на ребенка на западе Москвы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на ребенка на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

Вечером 7 апреля вблизи жилого дома по Рублевскому шоссе водитель на автомобиле Mercedez сбил 6-летнего ребенка, которой вместе с бабушкой переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала она.

По словам Ивановой, в ближайшее время водитель автомобиля будет доставлен к следователям.

В пресс-службе прокуратуры Москвы журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту этого ДТП, контролирует прокуратура.