В Дагестане загорелся танк на территории воинской части

ТАСС, 8 апреля. Возгорание танка произошло на территории воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан, пострадавших нет. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что причины возгорания устанавливаются.