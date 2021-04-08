{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане загорелся танк на территории воинской части

Пожар потушили

ТАСС, 8 апреля. Возгорание танка произошло на территории воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан, пострадавших нет. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба Южного военного округа.

"7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что причины возгорания устанавливаются.

Теги
РоссияДагестан
При пожаре спасатели эвакуировали 30 человек из общежития колледжа на Сахалине
Пострадавших нет
Читать полностью