Пьяный житель ХМАО более километра вез полицейского на капоте машины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ), который совершил наезд на полицейского и более километра вез его на капоте на высокой скорости. После остановки мужчина оказал сопротивление при задержании, сообщается в четверг на сайте регионального СУ СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Мегион. Он подозревается по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в полночь 2 апреля подозреваемый, ранее лишенный прав на управление автомобилем, находился за рулем Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции потребовал его остановиться, но мужчина увеличил скорость. "Он совершил наезд на представителя власти, который ухватился за детали автомобиля с целью избежать падения и остался на капоте. Несмотря на это подозреваемый, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, продолжил движение на высокой скорости на протяжении более 1 км", - уточнили в СУ СКР.

По данным пресс-службы, после остановки подозреваемый оказал сопротивление при задержании.