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В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП

По данным регионального главка МЧС, пассажиры получили незначительные ушибы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Школьный автобус съехал в кювет в районе деревни Моисеевичи в Новгородской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Школьный автобус съехал в кювет. В салоне находились водитель, женщина и девочка, предположительно 12 лет. В результате ДТП водитель не пострадал, пассажиры получили незначительные ушибы", - пояснил собеседник агентства.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

В новость внесена правка (09:09 мск) - уточняется название населенного пункта в первом абзаце.

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РоссияНовгородская область
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