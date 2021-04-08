В Новгородской области школьный автобус попал в ДТП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 апреля. /ТАСС/. Школьный автобус съехал в кювет в районе деревни Моисеевичи в Новгородской области. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Школьный автобус съехал в кювет. В салоне находились водитель, женщина и девочка, предположительно 12 лет. В результате ДТП водитель не пострадал, пассажиры получили незначительные ушибы", - пояснил собеседник агентства.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

В новость внесена правка (09:09 мск) - уточняется название населенного пункта в первом абзаце.