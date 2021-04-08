На севере Приамурья ввели режим ЧС из-за состояния автомобильных дорог

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на севере Амурской области в Зейском районе из-за состояния автомобильных дорог, сообщил в четверг ТАСС глава Зейского района Дмитрий Василенко.

"Режим ЧС введен в связи с состоянием региональных дорог: где-то просели участки в связи с ранним таянием снега, осадками в виде дождя и проезда по ним большегрузов. Вопрос о ремонте дорог решается на уровне министерства транспорта области", - сказал Василенко.

Ограничения коснулись участков Зея - Поляковский, Юбилейный - Октябрьский, Зея - Снежногорск, участок от 60-го км автодороги Зея - Снежногорский до поселка Огорон, Заречное - Сиан, Зея - Золотая Гора. По словам главы района, транспортная связь с ними не прервана, но от личных поездок жителям сел рекомендовано воздержаться.

"Доставка продуктов, почты осуществляется в штатном режиме", - добавил Василенко.