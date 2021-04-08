На Москве-реке с дрейфующей льдины спасли женщину

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Спасатели ночью сняли с дрейфующей льдины на Москве-реке женщину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Ночью 8 апреля на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал с информацией о человеке на дрейфующей льдине посреди Москвы-реки. На место направились двое спасателей.

"В 3,5 км от станции, в районе дома 3 по Саввинской набережной, в 30 м от берега спасатели обнаружили сидящую на льдине женщину. Гражданку подняли на борт катера и направились к ближайшему причалу, куда уже прибыла бригада скорой медицинской помощи", - сообщили в департаменте.

Пострадавшая 1995 года рождения с признаками переохлаждения передана медикам для госпитализации. Причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.